Conte: Se curva contagi favorevole allentamento misure, ma ora non in condizione

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Prima dobbiamo escludere uno sbalzo in avanti della curva dei contagi" e "se fosse particolarmente favorevole, per carità, questo governo non gode nel tenere una comunità e un sistema produttivo in sofferenza. Saremo i primi, qualora si realizzino le condizioni, ad allentare le misure restrittive. Ma, attenzione, non siamo ancora in queste condizioni". Così il premier, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Piacenza, una delle province più colpite dall'emergenza coronavirus.

