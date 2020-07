Conte: "Ringrazio maggioranza e chi da opposizione ha capito momento"

"Ringrazio tutti i ministri. Devo ringraziare anche le forze di maggioranza che, unite e compatte, hanno sostenuto l'azione del governo. Devo ringraziare anche le forze di opposizione, soprattutto alcuni esponenti che, pur tra le legittime critiche, hanno ben compreso l'importanza storica della posta in gioco". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, al termine del vertice notturno in cui è stato approvato il Recovery Fund a Bruxelles.