Conte: "Reddito di cittadinanza necessario per stabilità sociale"

"L'Italia cambia marcia", così il premier Giuseppe Conte a margine della Scuola di formazione politica del Carroccio a Milano, riferendosi alla manovra e al documento programmatico che il governo deve inviare alll'Ue. "Dovete tutti consentirci di illustrare i contenuti della manovra, la manovra economica non è solo una contabilità, non contiene solo delle voci algebriche di calcolo, ma contiene un disegno di politica economica, ce lo volete far spiegare? Ci volete consentire la possibilità vera di interloquire con le istituzioni europee per spiegare che cosa stiamo facendo? Quando diciamo crescita può essere una formula, però probabilmente se ci sediamo intorno a un tavolo e vi spieghiamo quali sono gli strumenti con cui stiamo realizzando questa crescita saremo certo più credibili".



Reddito di cittadinanza. "Siamo consapevoli - ha po confermato il premier, parlando del reddito di cittadinanza - che non è tra le misure di investimento a maggior tasso di redditività, ma dobbiamo bilanciare la redditività con la stabilità sociale, nel complesso quindi è una misura assolutamente necessaria. Ovviamente faremo in modo che non sia meramente assistenziale, ma uno strumento per riqualificare i lavoratori che hanno perso l'occupazione e per offrire un lavoro a chi non ce l'ha".

Frattura tra élite e società civile. "Io sono populista", ha detto il premier alla Scuola di formazione politica del Carroccio a Milano, accolto da un caloroso applauso. "Nella posizione in cui sono, mi sono già trovato a soluzioni di sintesi scomode". "Il mio impegno - ha spiegato - richiede tanto sacrificio, ho dovuto rivoluzionare la mia vita, gli affetti vengono compressi, ma la prospettiva di fare del bene per la comunità è stata così stimolante che non ho avuto dubbi. Questa accettazione è arrivata in un momento storico in cui fare politica non gode di grande prestigio. Si è creata una frattura tra elite politiche e società civile, c'è stata una progressiva erosione del consenso verso la qualità della classe politica. Cresce l'astensionismo, e anche la voglia di cambiare. Le forze politiche di questo governo hanno saputo interpretare fortemente il cambiamento, prospettando un nuovo modo di far politica e stare vicino alle esigenze della gente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata