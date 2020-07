Conte: Recovery plan sia effettivo, non facciamoci imbrigliare in burocrazia

di ect

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Non c'è dubbio che dobbiamo fare in modo che questo Recovery plan sia effettivo, reale e alla portata dei Paesi che ne hanno bisogno. Se lo infittissimo di condizionamenti sarebbe inefficace". Così il premier Giuseppe Conte parlando all'Aja con i giornalisti dopo l'incontro con il presidente olandese Mark Rutte. "Non è certo questo lo spirito con cui stiamo lavorando al progetto, sarebbe una contraddizione che la burocrazia lo rendesse meno effettivo", ha aggiunto.

