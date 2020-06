Conte: Progetto per Italia inimmaginabile senza scuola come pilastro

di dab/ntl

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Noi vogliamo un'Italia moderna, digitale, sostenibiile. È impensabile che tutto questo non possa coinvolgere come pilastro principale la scuola. Tutte le forze politiche che sostengono maggioranza hanno questa sensibilità, lo percepisco. Ieri in Cdm ci siamo fermati a discutere di cose importanti e molto di scuola". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

