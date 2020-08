Conte: Progetti sanità finanziati con risorse Ue. Mes? Intanto attivato Sure

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Molti progetti per la sanità rientrano nei piani di rilancio che sarò finanziato con i fondi europei". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Mes? Intanto abbiamo attivato lo Sure, che è stato un bel regalo di compleanno, ieri", aggiunge.

