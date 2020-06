Conte: Percorso di riforme ambizioso, non possiamo deludere italiani

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Siamo consapevoli che serve un progetto di riforme ambizioso, indispensabile per dare un futuro migliore ai nostri figli. Il governo è coeso, si lavora insieme uniti soprattutto su una cosa: la speranza risposta in noi dagli italiani e non possiamo deluderli". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo.

