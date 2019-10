Conte: Perché no carcere per conclamata e ripetuta evasione?

di dab/lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Non pensiamo a chi sbaglia un'applicazione, da giurista lo dico anche io che è difficile, ma in caso di conclamata e ripetuta evasione, non capisco perché non si debba andare in carcere". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli.

