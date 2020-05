Conte: Per data ripresa campionato calcio più garanzie, ora non ci sono

di vor/mad/ntl/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Il calcio è un tema che porta a molte sollecitazioni. Il ministro Spadafora è molto responsabile, come tutto il governo. Bisogna che si realizzino le condizioni della ripresa del campionato, ma non solo calcio. Bisogna che ci siano condizioni di massima sicurezza. Per avere una data bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento non c'è". Lo ha detto Giuseppe Conte rispondendo alle domande dopo la conferenza stampa a palazzo Chigi.

