Conte: Paese sta rispettando regole nonostante difficoltà e proteste

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "C'è molta più stanchezza, frustrazione, rabbia, angoscia in questa seconda ondata però ancora oggi dobbiamo vedere dei lati positivi. Tanti rispettano le regole. Molti ristoratori mi hanno scritto che pur vivendo nel disagio chiudono alle 18 per non venire meno alle regole. Quindi, nonostante la fatica, ancora una volta il Paese sta dimostrando un grande senso di responsabilità, con tutte le proteste che ci sono". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'.

