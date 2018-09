Conte: Pace fiscale si farà, è provvedimento imprescindibile

di abf

Roma, 19 set. (LaPresse) - "La pace fiscale si farà, è un provvedimento imprescindibile". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Verita'. "Flat tax, Fornero e reddito di cittadinanza? Vareremo tutto per gradi" - aggiunge - Ho condiviso ogni decisione di Salvini sull'immigrqazione. Non siamo razzisti ma orgogliosamente populisti". Su Genova conferma: "Autostrade pagherà il ponte ma non lo ricostruirà".

