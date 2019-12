Conte: Non tuteleremo e non agiamo a favore dei banchieri

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Non tuteleremo nessun banchiere. Non agiamo a favore dei banchieri". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute, a proposito delle polemiche per il decreto portato in Cdm ieri sulla Banca popolare di Bari.

