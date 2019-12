Conte: Nessuna tensione tra me e Renzi, con Iv obiettivi condivisi

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - “Perché tensioni tra me e Renzi? Non c'è nessuna tensione. Ci siamo sentiti, non con Renzi, ma con Marattin. Con Italia Viva gli obiettivi sono condivisi. Chi ci sarà nel cdm? Non lo abbiamo ancora fissato, non posso dire chi chi sarà”. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, a margine di una conferenza stampa al ministero della Salute.

