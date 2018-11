Manovra bocciata, Conte rassicura l'Ue: "Nessuna ribellione, ridurremo debito"

Nessuna ribellione nei confronti dell'Ue. Parola di Giuseppe Conte, che, a margine del Forum europeo sulla riduzione del rischio da disastri, cerca di rassicurare Bruxelles all'indomani della bocciatura della manovra. "Con l'Europa - spiega il premier - condividiamo un obiettivo comune: la riduzione del debito. Stiamo lavorando per questo orientando il Paese verso la crescita. Vogliamo un sistema-Paese più competitivo, le ricette orientate sull'austerità hanno fallito. Siamo responsabili e responsabilmente abbiamo impostato la manovra. Non c'è nessuna presunta ribellione o disobbedienza delle regole comuni. Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla". E sul differenziale Btp-Bund dice: "Dobbiamo lavorare tutti per rasserenare il clima, dopo sicuramente lo spread calerà".

Verso la procedura d'infrazione: tutte le tappe

Nonostante le ostentazioni di tranquillità di Salvini, che minimizza parlando di "lettere da Babbo Natale", il presidente del Consiglio si indirizza sulla via del dialogo, anche in vista della cena con Jean-Claude Juncker prevista per sabato. Lo scontro totale, questo a Roma è ben chiaro, non converrebbe a nessuno, né all'Italia che rischia sanzioni e stop ai fondi, né a Bruxelles che uscirebbe comunque ammaccata dalla vicenda, proprio in campagna elettorale.

