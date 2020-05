Conte: Manifestazione 2 giugno? Opposizioni libere

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Le forze politiche per carità, siamo in situazioni di distanziamento ma cercheremo di assicurare con il Dcpm la possibilità di manifestazioni statiche con il distanziamento. Non mi permetto di sindacare le loro posizioni. Andrò in Parlamento la settimana prossima, ci sono stato molte volte, ascolto, parlo, e ascolto tutti non vado mai via senza aver parlato. A volte dalle opposizioni ci sono stimoli a far meglio". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

