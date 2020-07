Conte: Maggioranza parlamentare è solida, stabilità fondamentale

di abf

Roma, 8 lug. (LaPresse) - "La stabilità è una questione fondamentale per qualsiasi governo in tempi difficili come oggi. La maggioranza parlamentare è solida e soprattutto determinata a lavorare intensamente per il rilancio del Paese". Così il premier Giuseppe Conte a La Vanguardia. "Esiste una sinergia tra le forze che compongono la maggioranza che spesso non viene spiegata dalla stampa", ha aggiunto.

