Conte: Lavoriamo quotidianamente per far ripartire l'Italia

di abf/npf

Roma, 10 mag. (LaPresse) - "Stiamo lavorando quotidianamente per far ripartire l'Italia, per troppo tempo c'è stato un immobilismo che ha impedito alle migliori forze del Paese di sprigionare le proprie qualità". Così il premier Giuseppe Conte, parlando durante la presentazione del piano industriale 2019-2023 di Fs.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata