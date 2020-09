Conte: L'Italia può farcela, dobbiamo rialzarci per accelerare

di abf

Roma, 26 set. (LaPresse) - "Ripartire significa ritrovare la fiducia nel fatto che l'Italia ha un potenziale enorme. Dobbiamo rialzarci per accelerare, non per stare in piedi come prima. All'Italia non manca nulla per farcela. L'Italia non ha motivi per accontentarsi. L'Italia può, deve osare". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia a Bologna.

