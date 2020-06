Conte: Italia convinto partner europei che questa strada giusta

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Quando l'Italia propose un fondo ci accusarono di essere visionari. In queste settimane non stiamo discutendo se tale fondo si farà, è dato per scontato. Stiamo discutendo l'entità e i criteri di allocazione del fondo. Questo è un successo per il nostro Paese che ha insistito e alla fine ha convinto i partner europei che questa era la direzione giusta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

