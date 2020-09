Conte: "Investire sull'innovazione per far ripartire il Paese"

(LaPresse) "L'innovazione dovrà rimanere in cima alla nostra agenda per la ripresa. L'Italia del boom economico trovò nell'Autostrada del Sole la risorsa e il collegamento capace di unire il Paese e favorirne la crescita. Oggi acceleriamo sul fronte dell'autostrada del nostro futuro: un'infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, capace di proiettare velocemente il nostro Paese in avanti recuperando il terreno perduto". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio all'evento 'Insieme per Ricostruire, Riparte l'Italia a Bologna. "Investire sulla rete unica significa fornire agli studenti la possibilita' di accedere a tutte le informazioni in maniera semplice e rapida, alla scuola di digitalizzarsi e rispondere alle aspettative dei nostri ragazzi", ha aggiunto Conte. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE