Conte: Intervenire per consolidare pmi e favorire capitalizzazione

di ntl/mad/dab/vor

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Sulla politica industriale è chiaro che dobbiamo intervenire per due aspetti soprattutto: la nostra forza in Ue è il tessuto delle Pmi. Piccolo è bello ma se il piccolo si consolida è ancora più bello. Quindi la prima cosa è cercare di consolidare questi piccoli organismi e favornirne la capitalizzazione. Nel decreto rilancio ci sono tantissime agevolazioni per le Pmi, non credo ne siano mai state cumulate così tante in un decreto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

