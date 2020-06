Conte: In gioco reputazione e futuro Europa, serve spirito coesione

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "In queste settimane sono in gioco la reputazione e un miglior futuro dell'Europa e degli Stati membri. Tutti gli Stati membri sono chiamati ad una decisione. I capi di governo siano animati dai principi di solidarietà e responsabilità, servo uno spirito di coesione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

