Conte, il discorso della fiducia alla Camera - LA DIRETTA

Il discorso della fiducia del premier Conte alla Camera dei Deputati

Diretta, i passaggi del discorso:

- "Concedetemi di rivolgere un ringraziamento e un saluto al presidente della Repubblica il quale anche in queste ultimi fasi ha esercitato con scrupolo le sue prerogative istituzionali e ha esercitato il suo ruolo con saggezza". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conteparlando nell'aula della Camera. Lungo l'applauso dell'aula

- "Questo progetto politico segna l'inizio per una nuova speriamo risolutiva stagione riformatrice". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando nell'aula della Camera. Lungo l'applauso dell'aula

- "La lingua del governo sarà una lingua mite perché siamo consapevoli che la forza della nostra azione non si dimostrerà con l'arroganza delle parole"

- "La prossima sessione di bilancio dovrà indirizzare il paese verso una prospettiva di crescita e sviluppo sostenibile".

- "Il primo immediato intervento sarà sugli asili nido, non possiamo indugiare oltre". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando nell'aula della Camera. Dunque questo governo "si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi e ampliare l'offerta di posti sopratuttto al mezzogiorno". "Dobbiamo contrastare la falsa mitologia per cui la cura dei bambini e degli anziani possa ostacolare la partecipazione al mondo del lavoro"

- "La sfida sul piano interno è quella di ampliare la partecipazione alla vita lavorativa delle fasce di popolazione finora escluse. Esse si concentrano soprattutto tra i giovani e le donne, particolarmente nel Mezzogiorno"

- "La rivoluzione dell'innovazione non può realizzarsi, tuttavia, senza un'adeguata rete di infrastrutture tradizionali dei trasporti, delle reti dei servizi pubblici essenziali, senza un'attenta politica di difesa del territorio e dell'ambiente. E' necessario per questo ravvivare la dinamica degli investimenti, sia proseguendo nell'azione di supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella definizione delle priorità fondamentali su cui concentrare nuove risorse. Le infrastrutture, in questa prospettiva, sono essenziali per avviare una nuova strategia di crescita fondata sulla sostenibilità"

- "Renderemo più efficiente e razionale il sistema delle concessioni dei beni e dei servizi pubblici, operando una progressiva revisione di tutto il sistema. Quanto al procedimento in tema di concessioni autostradali avviato a seguito del crollo del ponte Morandi, questo Governo porterà a completamento il procedimento senza nessuno sconto per gli interessi privati, avendo quale obiettivo esclusivo la tutela dell'interesse pubblico e, con esso, la memoria delle 43 vittime, una tragedia che rimarrà una pagina indelebile della nostra storia patria

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata