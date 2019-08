Conte: Gratitudine a Mattarella per consigli e sostegno

di ntl/mbb/npf/abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - "Esprimo pubblicamente al presidente Mattarella gratitudine per i consigli e il sostegno di cui ma costantemente onorato". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle sue dichiarazioni in aula. "Questa esperienza una lascia una grande eredità, mi trasmette grande fiducia per il futuro del nostro Paese", ha aggiunto.

