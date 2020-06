Conte: Governo si farà trovare pronto ai finanziamenti Ue

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Vi confermo che il governo vuole farsi trovare pronto agli strumenti europei e già in questi giorni ha avviato una consultazione" in vista della "presentazione di un piano di rilancio a settembre". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

