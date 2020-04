Conte: Governo non fa propria proposta, patrimoniale non all'orizzonte

di dab/ntl/mbb

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Il governo non ha fatto propria nessuna proposta di patrimoniale, né è all'orizzonte. Ne ho sentito per la prima volta oggi". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata