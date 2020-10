Conte: Governare Paese in pandemia non è assimilabile e comparabile

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Governare un Paese in pandemia non è assimilabile e comparabile. Fare paragoni con governi precedenti, dunque, è impossibile. E auguriamoci che non ci sia la possibilità nemmeno in futuro". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'.

