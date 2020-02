Conte: Giustizialista o garantista? Contrapposizioni manichee mai piaciute

di dab

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Già come avvocato e come professore di diritto, queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli 'ismi' non mi sono mai piaciute. Anche adesso che sono presidente del Consiglio continuo a pensarla allo stesso modo". Così il premier, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook.

