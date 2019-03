Conte esclude nuovi governi: "La mia esperienza termina con questo esecutivo"

"Io personalmente l'ho detto: non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa". Con queste parole il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude alla possibilità di continuare la sua carriera politica nel caso in cui cada l'esecutivo gialloverde, ultimamente molto provato, che giuda da giugno 2018.

"In questo momento - ha aggiunto il premier - siamo al governo, e non si può pensare ad una prospettiva di governo futura: gli italiani ci chiederanno conto di quello che abbiamo fatto ieri, oggi e domani mattina". E ha sottolineato: "Non bisogna pensare come nella vecchia politica a una chance di governo, iniziare a lavorare per un domani, sarebbe una prospettiva completamente sbagliata".

A chi parla d i una crisi del Movimento 5 stelle, Conte ha replicato: "Non esiste per me una strategia per salvare il Movimento, stiamo parlando di sondaggi. I sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani, o di dopodomani. La cosa migliore è che io personalmente, tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, ma anche ovviamente gli esponenti della Lega, lavoriamo per gli italiani. n questo momento abbiamo una grande chance: siamo al governo quello che dobbiamo fare è lavorare incessantemente senza sosta con la massima concentrazione per individuare l'interesse degli italiani".

