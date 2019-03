Conte: Eliminare riferimento a Presidenza Consiglio da Congresso famiglie-2-

di dab

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "Quanto ai temi che verranno affrontati nel corso del programmato evento, preciso che nel contratto di governo non sono contemplati specifici indirizzi politici, e per questo la discussione legittimamente si apre al dibattito pubblico e alla pluralità di opinioni. È certo però che il criterio fondamentale che ispira ogni azione di questo governo è il rispetto della persona, della sua dignità individuale e sociale, indipendentemente dall'orientamento sessuale e a prescindere dalle scelte compiute nella sfera di vita privata, che va protetta da ogni indebita interferenza", scrive ancora il premier. "Questo governo si propone di tutelare con la massima attenzione ed energia la famiglia fondata sul matrimonio, senza che questo possa in alcun modo compromettere il riconoscimento giuridico e la piena legittimazione delle unioni civili e delle diverse forme di convivenze basate su vincoli di natura affettiva", conclude Conte.

