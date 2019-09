Conte e il Governo M5S - PD: il giuramento al Quirinale

Il governo Conte bis è ufficialmente in carica. Si è tenuta nel maestoso Salone delle Feste al Quirinale la cerimonia di giuramento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della sua squadra di ministri. "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservane lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione". Queste la formula di rito che il premier ha pronunciato per la seconda volta davanti a Sergio Mattarella.



Gli invitati quasi tutti in scuro, sui toni del grigio intenso e blu notte. Nunzia Cataldo e Paola Pisano del Movimento 5 stelle hanno scelto il bianco, una camicia di seta per Pisano, un tailleur per Catalfo. Teresa Bellanova del Pd ha scelto un abito blu elettrico con balze. Fabiana Dadone indossa invece un tailleur nero, anche se la cerimonia si tiene di mattina. Tra i parenti, ad assistere, anche Virginia Saba, compagna di Luigi Di Maio, Nunzia De Girolamo, moglie di Vincenzo Boccia, entrambe in tubino nero morbido, e Michela De Biase, moglie di Dario Franceschini.



Prima di incontrare il presidente della Repubblica, la delegazione dei ministri Pd si è messa in posa per un selfie postato su Twitter da Dario Franceschini. "Pieni di voglia di fare per gli Italiani", ha scritto il ministro della Cultura nella didascalia di accompagnamento al post, che è stato prontamente ritwittato dal segretario Pd Nicola Zingaretti.



"Crediamo che questa sia una giornata importante per il paese e ce la metteremo tutta per essere all'altezza" ha dichiarato il neoministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. "Sono 9 anni da quando Angelo Vassallo è stato ucciso. Al tempo ero segretario del PD Campania, fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita. Oggi per me è un giorno speciale, quando giurerò sulla Costituzione penserò anche a lui. Con disciplina e onore". Ha scritto su Twitter il ministro degli Affari europei Enzo Amendola.



“È il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, con un ministro dell’Economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della Salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei Trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro dell’Istruzione che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gasate. Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia, dove siamo maggioranza, con i nostri sindaci e governatori”. Così l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Rai Radio1 all’interno di Radio Anch'io condotto da Giorgio Zanchini.



Un commento anche su Luciana Lamorgese indicata come erede di Salvini al Viminale: “Io giudico le persone dai fatti. È stata capo di gabinetto del ministro Alfano per tanti anni. Speriamo che nessuno abbia intenzione di smontare il lavoro fatto sul tema dell’immigrazione. Non sarebbe un dispetto a Salvini ma un problema per l’Italia”.

