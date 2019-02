Conte: Disinnescheremo clausole salvaguardia per 2020-2021

di dft/ntl

Roma, 21 feb. (LaPresse) "Il Governo ribadisce infine la determinazione a disinnescare le clausole di salvaguarda dell'Iva per gli anni 2020 e 2021, così come già avvenuto per il 2019 nella Legge di Bilancio. Ricordo che nel corso del 2018, in pochi mesi, il Governo ha contrastato l'incremento dell'Iva per un valore pari a 12,5 miliardi di euro. Allo stesso modo si adopererà per il corrente anno e per l'anno prossimo, confidando nelle varie misure di crescita economica e in specifici interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. Stiamo lavorando a una complessiva revisione del sistema di tax expenditures, volta anche a rimodulare le detrazioni fiscali in un'ottica di produttività ed efficienza". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time in Senato.

