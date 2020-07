Conte: Da Aspi proposta irrinunciabile o esito segnato

di ect

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Abbiamo dichiarato che le ultime proposte non sono accettabili. C'è stata stamattina una riunione a livello tecnico in cui sono state dettate quelle minime condizioni che potrebbero offrire ad Aspi la possibilità di costruire quella che potrebbe essere definita una proposta irrinunciabile dal Governo. Ma se non arriva una proposta irrinunciabile l'esito è segnato". Così il premier Giuseppe Conte parlando all'Aja con i giornalisti dopo l'incontro con il presidente olandese Mark Rutte.

