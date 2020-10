Conte: Confronto disteso con capigruppo maggioranza e opposizione

di dab/ntl/npf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Sarò in Parlamento già domani, era programmato un premier time e il giorno dopo tornerò, sarò alla Camera e al Senato per illustrare il nuovo Dpcm e il decreto Ristori. Proprio perché non siamo riusciti ad andare preventivamente in Parlamento, nella giornata di sabato ho incontrato i capigruppo di maggioranza e opposizione, con cui ho avuto un disteso confronto". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori. "Non spetta a me dire se si vota in Parlamento", aggiunge.

