Conte: "Confido di convincere Whirlpool a restare a Napoli"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Napoli parla anche del caso Whirlpool. "Alla proprietà diremo di non andare altrove, perché l'offerta di Napoli non la troveranno da nessuna altra parte. Non contro la loro volontà, ma confido di persuaderli a restare", ha detto il premier intervenendo al convegno 'Dal Sud per l'Italia, cultura, economia, innovazione. Quale futuro?' . Conte, che si è recato anche nelle sedi di Apple Academy e Cisco, poi ha fatto sapere che sta lavorando con il ministro Di Maio sul dossier. "Incontrerò tra poco i lavoratori e poi anche la proprietà. Chiederemo loro se a Napoli hanno incontrato difficoltà, che poi dovranno spiegarci meglio - ha affermato -. E noi spiegheremo loro che Napoli è anche la città della Apple Accademy, giovani menti, talenti che ogni giorno si impegnano per creare innovazione. Li mettiamo a lavorare per loro".

