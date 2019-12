Conte: Concovazione Cdm d'urgenza creato ipersensibilità tra forze politiche

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Il fatto di aver convocato un Consiglio d'urgenza ha creato ipersensibilità tra le forze politiche, in passato il tema di intervento sulle banche è stato molto divisivo. Si è svolto questo Cdm, hanno partecipato i ministri che potevano, c'è stata un'informativa. Abbiamo condiviso le informazioni e fissato gli obiettivi". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute. "Non lasceremo mai, sarebbe irresponsabile, e non rimarremo mai indifferenti a una situazione critica di un presidio bancario con 70mila azionisti, tanti correntisti, tantissime altre ragioni - aggiunge -. Teniamo conto che è un polmone finanziario del Sud".

