Conte: "Con Merkel non ho denigrato la Lega"

Quello con la Merkel "non era un colloqui tra capi di Governo, ma una chiacchiera rilassata davanti a un drink. Era un frammento di un audio che non ho mai ritenuto di dover giustificare o chiarire. Non ho mai denigrato e non mi sarei mai permesso una forza politica che sosteneva il Governo. La mettevo semmai di fronte al rischio di isolamento in Ue". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo ad Atreju, la festa di FdI in corso sull'isola Tiberina.