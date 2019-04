Conte: Con Mattarella leale collaborazione e rispettoso dei due ruoli

di dab

Milano, 18 apr. (LaPresse) - "Col il presidente della Repubblica c'è un rapporto di leale collaborazione, cordiale dal punto di vista umano e rispettoso dei due ruoli". Lo sottolinea il premier, Giuseppe Conte, al termine del Cdm a Reggio Calabria, in cui è stato approvato in via definitiva il decreto Sblocca Cantieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata