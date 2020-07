Conte: "Con Dl Semplificazioni alziamo il limite di velocità dell'Italia"

Dopo un Cdm durato tutta la notte il premier Conte presenta il dl Semplificazioni approvato dal governo. "Questo provvedimento rappresenta la base per il nostro recovery plan, è un trampolino di lancio per la ripresa. Questo pomeriggio partirò per un tour europeo, per elaborare una strategia in vista del prossimo consiglio europeo", dice il presidente del Consiglio, che annuncia: "Sono state approvate 130 opere strategiche". "Offriamo una strada a scorrimento veloce, un rapporto leggero a portata di clic fra le persone e lo Stato. Alziamo il limite di velocità, l'Italia deve correre, ma alziamo al contempo anche i presidi di legalità: gli autovelox. Non vogliamo offrire spazio alle forze criminali", afferma con uno slogan il capo del governo.

"Avremo appalti più semplici e veloci, non ci sarà gara d'appalto sotto i 150mila euro e ci sarà un affidamento diretto, ora stabilito entro i 40mila euro, alzato a 150mila euro", spiega Conte.

