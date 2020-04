Conte: Con capi delegazione confezionato Dpcm, nessun litigio su Mes

di dab/ntl/mbb

Roma, 10 apr. (LaPresse) - "Abbiamo avuto una lunghissima riunione con i capi delegazione per confezionare il Dpcm. È stato un lavoro complesso, abbiamo dovuto sciogliere molti dubbi, non siamo stati a litigare su Mes sì o Mes no, le forze di maggioranza sono mature per sapere che non è uno strumento adeguato". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi. "Abbiamo ragionato a caldo sull'eurogruppo, anche il ministro Gualtieri si è collegato. Dobbiamo essere sagaci, uniti e compatti", aggiunge.

