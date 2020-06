Conte: Commissione Ue e Bce non mancano appuntamento con storia

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "La Commissione europea non ha mancato l'appuntamento con la storia, così come la Banca centrale europea non ha mancato l'appuntamento con la storia. È il Consiglio europeo ad essere chiamato all'appuntamento con la storia. La decisione politica rappresenta un obiettivo storico in risposta alla peggiore crisi da oltre 70 anni. Per far ripartire le nostre economie è necessario arrivare a un consenso il più presto possibile sul piano Next Generation EU, un ritardo sarebbe già di per sé una sconfitta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo.

