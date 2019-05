Conte: "Non mi sento commissariato da Salvini"

"Non mi sento commissariato da Salvini", così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando alla riunione informale dei leader Ue a Bruxelles. E poi aggiunge: "Salvini ha sempre fatto parte della mia coalizione, delle forze che sostengono il mio governo, perché mi dovrei sentire commissariato?".

"Abbiamo in cantiere tantissime iniziative, dobbiamo rilanciare l'azione di governo", ha spiegato il premier. Sul voto alle elezioni Europee, però, si mantiene misterioso. "Credo che neppure a casa sappiano per chi ho votato, mi son tenuto lontano perché è giusto nel mio ruolo aver vissuto da privato cittadino votante la campagna elettorale. Ho lasciato ovviamente a coloro che hanno vissuto in prima persona la campagna elettorale la libertà e tutto l'agio di commentare i risultati. È giusto che gli esponenti delle forze politiche adesso abbiano il tempo per commentare".

