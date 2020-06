Conte: Cig garantita, in cantiere riforma semplificazione ammortizzatori

di ect

Milano, 15 giu. (LaPresse) - "Garantiremo la cassa integrazione a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario in questa fase di debolezza dell'economia. Non solo. Abbiamo già in cantiere una riforma più organica per l'ulteriore semplificazione degli ammortizzatori sociali". Così il premier Giuseppe Conte su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata