Conte: Ci sono risorse sia per reddito cittadinanza che per quota 100

di acp/abf

Roma, 2 nov. (LaPresse) - "Un giornale scrive che ci vogliono 27 miliardi per il reddito di cittadinanza? Ognuno è libero di scriversi la riforma che vuole. Le cifre non sono a caso. Le facciamo noi, le altre non contano". Così il premier Giuseppe Conte dopo l'incontro a Tunisi con il Primo Ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed. "Ci sono risorse sia per il reddito di cittadinanza che vogliamo sia per la riforma della legge Fornero che abbiamo progettato. Conto il nostro progetto non le valutazioni liberissime che possono essere fatte dai giornalisti", aggiunge.

