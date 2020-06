Conte chiude gli Stati Generali: "Dobbiamo reinventare l'Italia"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiuso gli Stati Generali dell’Economia. "I lavori sono stati molto intensi. Abbiamo ascoltato credo 85 soggetti, ci siamo confrontati con commercio, sindacati, imprese, aziende e cittadini. Non ci siamo chiusi affatto. Anzi ci siamo aperti al mondo della cultura e alla società civile", ha spiegato il premier nella conferenza stampa conclusiva del vertice di Villa Pamphili. "Quella che abbiamo vissuto è stata una sfida troppo impegnativa per accontentarci di una singola riforma. Dobbiamo reinventare il Paese che vogliamo", ha ribadito Conte che ha ripercorso le tappe di questo vertice.

"Abbiamo iniziato incontrando le massime autorità europee e internazionali, ragionato del quadro mondiale e abbiamo continuato ascoltando e ci siamo confrontati con organizzazioni dell'industria, del commercio, dell'artigianato, regioni, comuni, aziende pubbliche e private, esponenti della cultura e anche tanti cittadini, professioni sanitarie", ha spiegato ancora il capo del Governo sottolineando come il tutto sia avvenuto in "un clima di massima concentrazione, molto proficuo e intenso, abbiamo toccato con mano problemi e sofferenze, ma anche tanta creatività e tanto ingegno, tanta resilienza".

"Questo dialogo ci rafforza, rafforza me e tutti i ministri. Ci rafforza negli obiettivi, nelle linee di intervento su cui vogliamo agire", ha spiegato Conte che guarda al rilancio dell’Italia attraverso tre punti chiave: modernizzazione del Paese, una robusta transizione ecologica e un'Italia più inclusiva. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il presidente del Consiglio ritiene necessario "dare impulso alla riduzione del cuneo fiscale con beneficio per i lavoratori". "Già a luglio avevamo predisposto una misura. È una direzione giusta che dobbiamo perseguire", ha dichiarato Conte che sulla modernizzazione ha spiegato: "Dobbiamo favorire i pagamenti digitali, cashless. Tutte le componenti sane del Paese ci chiedono di contrastare l'economia sommersa".

Tra le misure in discussione in questi giorni a Villa Pamphili anche un voucher per le donne. "Ci è stato presentato, e accogliamo un suggerimento, un progetto di un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager. Nelle prime 100 imprese solo il 6% è guidato da donne", ha evidenziato ancora il premier che ha parlato anche dello scostamento di bilancio e dell’ipotesi, circolata nelle ultime ore, di una riduzione dell’Iva. "Il piano di rilancio nella versione definitiva sarà l'orizzonte dell'azione del governo. Da qui ricaveremo le riforme del Recovery Plan che presenteremo a settembre. Poi ci sono misure di più immediato impatto e abbiamo sicuramente valutato la necessità di intervenire per un ulteriore scostamento di bilancio", ha spiegato Conte.

La riduzione dell'Iva è, invece, "una delle ipotesi che abbiamo discusso, ma non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa. Ma c'è preoccupazione sul fatto che non sia ripartito appieno quel clima di fiducia che fa innescare il circuito dei consumi. È una misura allo studio, questa settimana sarà già decisiva per una prospettiva del genere".

Tra i temi toccati anche il dialogo con le opposizioni che hanno preferito evitare il confronto nella cornice romana definita più volte una "passerella". "Non hanno raccolto il mio primo invito" – ha detto Conte riferendosi a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – "Tonerò a proporre un'ulteriore occasione di confronto". "Credo che per evitare confusione e passerelle potremo avere maggiore tranquillità in un incontro con ciascuna forza del centrodestra", ha spiegato ancora il premier che si è detto fiducioso di poter incontrare le forze d’opposizione già questa settimana.

All’inizio della conferenza Conte ha voluto mandare "un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio, la sua forza d'animo e la sua capacità di resilienza è l'esempio della migliore Italia, è un eroe del quotidiano che sta affrontando l'ennesima avversità siamo con lui".

