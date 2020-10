Conte: Chieso a presidenti Camere strumento per dialogo con tutti

di dab

Roma, 31 ott. (LaPresse) - "Ieri ho chiamato i presidenti della Camera e del Senato e ho chiesto di trovare uno strumento, un luogo per confrontarsi in modo celere con il Parlamento. Quindi non solo forze di maggioranza ma anche di opposizioni per assumere decisioni rapide. I presidenti mi hanno assicurato che mi faranno sapere in tempi brevi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Foglio, intitolata 'Festival dell'ottimismo'.

