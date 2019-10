Conte: Africa terra opportunità, sensibilità da portare in Ue

di lcr/ect

Cernobbio (Como), 12 ott. (LaPresse) - "La politica estera guardi all'Africa come a una terra di opportunità e responsabilità da entrambe le parti. Porteremo questa sensibilità nell'Unione Europea. Dobbiamo costringere tutti i paesi a conformarsi a questo modello di cooperazione. Un nuovo modello di cooperazione di partenariato fra pari". Così il premier Giuseppe Conte al Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House - Ambrosetti a Cernobbio dove è stato presentato un progetto di cooperazione per l'Africa.

