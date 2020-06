Conte: Adesso basta ai compromessi al ribasso

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Non possiamo permetterci liturgie e compromessi al ribasso, non lo permettono le vittime del Covid, le famiglie, i giovani e le imprese che affrontano le conseguenze economiche e sociali" dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo di venerdì.

