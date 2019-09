Conte a sottosegretari: Costituzione stella polare, ci metteremo il cuore

di ntl/vln

Roma, 16 set. (LaPresse) - "Voglio ringraziarvi per la disponibilità e darvi il benvenuto nella squadra di governo. Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, e dobbiamo realizzarlo con disciplina e onore, come ci impone la Costituzione che sarà la nostra stella polare. Ma al di là di questo noi ci metteremo cuore, passione e impegno perché lmoccasione di servire il Paese non capita tutti i giorni e dovremo veramente fare il massimo per cercare di offrire risposte alle urgenze e ai bisogni comunità nazionale. Lo faremo con grande orgoglio e grande determinazione". Così il premier Giuseppe Conte al termine del giuramento dei sottosegretari a palazzo Chigi.

