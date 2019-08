Conte: "A Salvini manca il coraggio di assumersi la responsabilità politica delle sue azioni"

Il premier ha accusato il leader leghista di non aver compreso il significato di leale collaborazione

"Se c'è mancanza di coraggio non vi preoccupate, me la assumo io di fronte al Paese che ci guarda, e prendo atto che il leader della Lega Matteo Salvini, che dopo il 3 giugno ha stentato a comprendere il significato dei fatti, della leale collaborazione, che manca del coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti". Così Giuseppe Conte nella sua replica al Senato, accusando il leader del Carroccio di non volersi assumere la responsabilità della crisi di governo.